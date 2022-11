Ucraina, Medvedev: Russia non ha ancora utilizzato tutto l'arsenale

In Ucraina, "la Russia non ha ancora utilizzato tutto il suo arsenale di possibili mezzi di distruzione.

E non ha colpito tutti i possibili obiettivi nemici situati negli insediamenti". Lo ha affermato Dmitri Medvedev, vicecapo del Consiglio di sicurezza della federazione russa. "Questo non solo per la nostra gentilezza umana - ha precisato -, ma tutto ha il suo tempo". Ricordiamo che noi stiamo cercando di salvare il più possibile le vite dei nostri militari e civili mentre i nostri nemici no. E qui sta la nostra grande differenza morale con loro".