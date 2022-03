Ucraina, media: russi bloccano bus evacuazione cittadini da Mariupol

Le truppe russe avrebbero fermato un convoglio di autobus diretto a Mariupol per evacuare i residenti.

Lo riporta il Kyiv Independent, secondo cui il convoglio si stava dirigendo in città da Zaporizhzhia per raccogliere i residenti di Mariupol in fuga ma è stato fermato dalle forze di occupazione russe vicino al villaggio di Azovske, a tre chilometri dalla città di Berdyansk.