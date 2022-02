Ucraina, manifestazioni in tutta Europa: a San Pietroburgo interviene polizia

In diverse città europee migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare il sostegno all'Ucraina invasa dalla Russia.

A Berlino oltre centomila dimostranti si sono accalcati davanti alla Porta di Brandeburgo per chiedere la fine delle ostilità. Nuove proteste contro la guerra si sono tenute anche a San Pietroburgo, in Russia, dove la polizia è intervenuta per sgomberare i manifestanti.