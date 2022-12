Ucraina, Macron: "L'Occidente non cerca di distruggere la Russia"

In merito alla guerra in Ucraina, il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che il suo Paese e le altre nazioni occidentali non stanno cercando di distruggere la Russia.

"Non è mai stata la nostra prospettiva in Francia", ha risposto Macron in un'intervista alla Cbs. "Inoltre abbiamo relazioni molto strette dal punto di vista culturale e storico con Mosca, e abbiamo sempre rispettato il popolo russo", ha aggiunto il presidente francese.