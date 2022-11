Ucraina, Macron a Paesi Apec: guerra è anche problema vostro

Appello di Macron ai Paesi Apec contro la guerra in Ucraina.

Il presidente francese ha invitato infatti gli Stati dell'Asia Pacifica ad unirsi al "consenso crescente" contro il conflitto tra Mosca e Kiev, sottolineando come sia anche un "loro problema". "La priorità numero uno della Francia è quella di contribuire alla pace in Ucraina e cercare di avere una dinamica mondiale per mettere pressione sulla Russia", ha detto al vertice Apec. Bisogna "lavorare a stretto contatto con la Cina, l'India, tutte le regioni, il Medio Oriente, l'Africa, l'America Latina - ha concluso -, per creare un consenso crescente dicendo: questa guerra è anche un vostro problema".