Ucraina, Lula: "Zelensky responsabile della guerra come Putin"

Putin "non doveva invadere l'Ucraina ma non è l'unico colpevole.

Vedo il presidente ucraino parlare in tv ed essere applaudito in tutti i parlamenti del mondo, ma è colpevole quanto Putin" perché "in guerra non c'è mai un solo responsabile". Lo ha detto l'ex presidente del Brasile Lula parlando del conflitto in Ucraina. Il comportamento di Zelensky, ha spiegato Lula, "è un po' strano: dovrebbe essere al tavolo delle trattative e non in televisione ogni giorno".