Ucraina, Lukashenko: Occidente ha spinto Kiev alla guerra

Il leader autoritario della Bielorussia, Alexander Lukashenko, ha accusato l'Occidente di aver spinto l'Ucraina alla guerra.

"Alla vigilia del conflitto tra Ucraina e Russia, ho fatto di tutto per assicurarmi che non ci fosse la guerra. Ero persino pronto a chiudere il confine tra Donbass e Russia con le mie guardie di frontiera. Ma l'Ucraina ha rifiutato perché l'Occidente li ha spinti a questa guerra", ha detto Lukashenko in un'intervista all'emittente TBS.