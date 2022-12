Ucraina, Lavrov: Kiev accetti proposte o ci pensa l'esercito

Sergey Lavrov minaccia l'Ucraina.

"Il nemico è ben consapevole delle nostre proposte sulla smilitarizzazione e la denazificazione dei territori controllati dal regime di Kiev", dice il ministro degli Esteri russo in un'intervista alla Tass. "Vogliamo l'eliminazione delle minacce alla sicurezza della Russia che include i nostri nuovi territori (le repubbliche di Donetsk e Lugansk e le regioni di Kherson e Zaporizhzhia). Non resta molto da fare: accettare queste proposte in modo amichevole, o in caso contrario sarà l'esercito russo ad occuparsi della questione".