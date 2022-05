Ucraina, Lavrov: "Il piano di pace dell'Italia non è serio"

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov critica le proposte di pace italiane per l'Ucraina e commenta: "I politici seri che vogliono ottenere risultati e non sono impegnati nell'autopromozione di fronte al loro elettorato non possono proporre questo genere di cose".

In un'intervista a Russia Today, Lavrov ribadisce che l'Italia non ha inviato il piano a Mosca, ma "quanto appare sui media provoca rammarico". Il riferimento è in particolare alle ipotesi di Donbass e Crimea sotto l'Ucraina con uno status autonomo.