Ucraina, Lavrov: discuteremo all'Onu del piano su bomba sporca

Sergei Lavrov, il ministro degli Esteri russo, solleverà all'Onu la questione del presunto piano di Kiev di ricorrere alla bomba sporca.

"Abbiamo avviato le necessarie iniziative per sollevare questa questione negli ambiti internazionali, in primo luogo all'Onu a New York, e i nostri rappresentanti lo faranno sperando in una discussione informata e professionale sui problemi che toccheremo", ha detto Lavrov.