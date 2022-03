Ucraina, la Russia: "Imperdonabili le parole di Biden su Putin"

Le parole di Joe Biden su Vladimir Putin sono "inaccettabili e imperdonabili".

Lo ha fatto sapere il Cremlino, dopo che il presidente americano ha definito il suo omologo russo come "un criminale di guerra". Il capo della Casa Bianca aveva inoltre affermato che "Putin sta infliggendo devastazione e orrore in Ucraina, bombardando appartamenti e reparti di maternità. Queste sono atrocità, un oltraggio per il mondo".