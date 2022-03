Ucraina, la Nato continuerà a fornire armi ma boccia la richiesta di "no-fly zone"

La Nato continuerà a fornire armi all'Ucraina.

Lo ha ribadito il generale Jens Stoltenberg, in conferenza stampa al termine del vertice dei ministri della Difesa dell'Alleanza atlantica. "Dobbiamo continuare a fornire un supporto significativo a Kiev, inclusi rifornimenti militari, aiuti finanziari e aiuti umanitari", ha spiegato il segretario Nato che però ha bocciato la richiesta di "no fly-zone". "Abbiamo la responsabilità di garantire che questa guerra non si intensifichi oltre l'Ucraina", ha concluso.