Ucraina, la Cina: "Non stiamo dando le armi alla Russia"

La Cina non sta inviando "armi e munizioni a nessuna delle parti in guerra".

Lo ha detto l'ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Qin Gang, parlando di "disinformazione sull'aiuto militare di Pechino a Mosca". Pechino, ha aggiunto, "farà di tutto per favorire una de-escalation in Ucraina" e il "suo rapporto con la Russia non è un problema. Siamo parte della soluzione, non del problema".