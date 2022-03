Ucraina, la Cina: "Armi alla Russia? Noi speriamo che torni la pace"

La Cina è "profondamente preoccupata e addolorata per la situazione in Ucraina", e spera "con sincerità che la situazione si allenti e la pace torni presto".

È la risposta dell'ambasciatore cinese a Washington, Liu Pengyu, in merito alle indiscrezioni del Financial Times secondo cui la Russia ha chiesto forniture militari a Pechino. La priorità della Cina, ha proseguito l'ambasciatore, è di "impedire che la situazione di tensione in Ucraina possa sfuggire dal controllo", e comunque non ha "mai sentito parlare" di quanto asserito dal quotidiano britannico.