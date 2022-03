Ucraina, l'elenco dei 12 comandati russi morti sul campo di battaglia

Lo scrive il tabloid britannico The Sun, stilando l'elenco delle vittime. Mosca non ha fornito un totale aggiornato delle vittime della guerra e si è limitata a nominare solo una manciata di caduti, tra cui alcuni generali.

Proteste in Russia contro la guerra, centinaia di arresti

L'ultimo in ordine di tempo dei 12 comandanti russi che hanno perso la vita in Ucraina, secondo il Sun, è il capitano Alexey Glushchak, 31enne di Tyumen, in Siberia. Morto nella carneficina di Mariupol durante un'operazione top secret, è stato sepolto con tutti gli onori militari.

Tra i militari originari della Siberia ci sono anche il Vladimir Plekhanov, 24 anni, e Sagyndyk Kudaibergenov, 22. Quest'ultimo è stato ucciso da un colpo di mortaio il 26 febbraio, ma il suo funerale è stato celebrato solo l'11 marzo.

Il colonnello Andrei Zakharov è stato ucciso in un'imboscata ucraina vicino a Kiev. Nel 2016 aveva ricevuto la medaglia dell'ordine del coraggio da Putin per il suo "servizio" in Siria. Nella stessa imboscata è morto anche il generale maggiore Andrei Kolesnikov.

Un altro generale, Vitaly Gerasimov (vicecomandante della 41esima Armata interforze russa), è stato ucciso nel corso di combattimenti fuori Kharkiv. Gerasimov era stato decorato "per aver conquistato la Crimea".

Il tenente colonnello Dmitry Safronov, che guidava una brigata di marine, e il tenente colonnello Denis Glebov sono stati uccisi quando le forze ucraine hanno riconquistato la città di Chuhuiv. Il colonnello Konstantin Zizevsky, che guidava le truppe d'assalto aereo, è stato ucciso nel sud dell'Ucraina.

Il maggiore generale Andrei Sukhovetsky (comandante "Spetsnaz" e vice capo della 41esima armata di Novosibirsk) è stato ucciso da un cecchino ucraino durante i combattimenti per l'aeroporto di Hostomel, a circa 20 chilometri da Kiev. E il generale Magomed Tushaev è morto nell'assalto alle forze speciali cecene avvenuto vicino a Hostomel.

Tra i morti russi c'è anche Vladimir Zhonga, che guidava il battaglione Sparta, un'unità militare separatista di Donetsk. Anche altri due alti comandanti russi non ancora identificati risultano morti nei combattimenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: