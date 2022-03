Ucraina, l'economista Milov: "Putin non ha più risorse per la guerra, in massimo tre settimane dovrà fermarsi"

Diamogli altre due-tre settimane per comprendere la realtà: non ha le risorse per proseguire la guerra". Ne è convinto l’economista Vladimir Mirov , stretto collaboratore di Navalny, e fin dal primo istante a favore delle sanzioni da parte dell'Occidente come lo strumento più efficace per colpire il Cremlino.

Secondo le dichiarazioni dell'economista, riportate dal quotidiano La Stampa, le sanzioni "avranno un effetto devastante sulla Russia, Putin ha fatto il passo più lungo della gamba" e probabilmente non le aveva messe in conto pensando che sarebbe bastata la propaganda a giustificare le sue decisioni senza alcuna risposta da parte dell'Occidente, men che meno così unitaria.

"Sappiamo che in 20 anni non ha mai ammesso di essere stato sconfitto" - Secondo Milov, Putin non si accontenterà di ritirare semplicemente le truppe ma dovrà trovare un modo per presentare la fine della guerra come una sua "vittoria". Tra i suoi collaboratori circolerebbe un forte sentimento di paura e nessuno sarebbe più cosciente di lui dello "stato penoso dell'economia e delle forze armate".

Il collaboratore di Navanly prevede poi le mosse dell’élite putiniana: "Per ora opterà per uno sciopero all'italiana: smetterà di far funzionare il sistema di governo, e l'economia con una scusa fantastica: diranno che è tutta colpa delle sanzioni". Sulla salute mentale dell’inquilino del Cremlino - sempre sulle pagine de La Stampa- si esprime così: "Non è completamente folle. Ha un istinto di sopravvivenza. E i suoi uomini vogliono sopravvivere".