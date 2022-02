Ucraina, l'appello di Johnson: "Dobbiamo stare saldamente insieme"

Boris Johnson ritiene che "questo momento sia molto pericoloso per il mondo".

Lo ha detto il premier britannico a Monaco di Baviera, riferendo quanto ha affermato nell'ultimo colloquio con Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Joe Biden e Mario Draghi. "Non dobbiamo sottovalutare il rischio che si corre attualmente in Ucraina. Ecco perché dobbiamo essere saldamente insieme. Se l'Ucraina verrà invasa, lo shock risuonerà in tutto il mondo", ha aggiunto.