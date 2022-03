Ucraina, l'ambasciata italiana si sposta da Kiev a Leopoli | L'ambasciatore Zazo salva 20 bambini, tra cui 6 neonati

Con il trasferimento dell'ambasciata a Leopoli ancora in corso, l'ambasciatore Pier Francesco Zazo è riuscito a portare in salvo anche circa 20 minori, tra cui 6 neonati, che aveva accolto in ambasciata in questi giorni perché privi di un posto sicuro dove stare.



Il plauso di Draghi per il gesto di Zazo - "Voglio ringraziare l'ambasciatore in Ucraina, Pier Francesco Zazo, il personale dell'ambasciata per lo spirito di servizio, la dedizione e il coraggio. L'unità di crisi mantiene regolari contatti con i nostri connazionali in Ucraina e con i familiari in Italia". Plauso anche dal sottosegretario Enzo Amendola.

Italiano rientrato da Kiev: "L'ambasciata ci ha dato rifugio" - L'ambasciatore italiano Pierfrancesco Zazo è stato l'ultimo rappresentante diplomatico europeo, in ordine di tempo, a trasferire l'ambasciata a Leopoli, una decisione dettata dalla necessità di assicurare la piena operatività della sede diplomatica a sostegno dei connazionali. L'ansa ha raccolto la testimonianza telefonica di uno degli italiani rientrato da Kiev insieme alla famiglia nelle scorse ore. "Sono ore drammatiche, abbiamo vissuto momenti difficilissimi, in cui abbiamo avuto paura anche di perdere la vita - racconta il connazionale che preferisce restare anonimo -. Vorrei ringraziare l'Ambasciatore Zazo e tutto il suo staff per l'aiuto che ha dato agli italiani bloccati in Ucraina. Ci ha aperto le porte dell'Ambasciata, insieme a decine di altre persone, fra cui moltissimi bambini. Siamo stati accolti nell'abitazione dell'Ambasciatore che ci ha messo a disposizione cibo e un rifugio. Ora sono al sicuro in Italia, ma sento dagli amici ucraini che la situazione a Kiev è molto peggiorata e i rischi di un attacco sulla città sono concreti. Spero davvero riescano a mettersi in salvo, e che questa guerra disumana e senza senso finisca al più presto".