Ucraina, Kuleba: pronto a valutare incontro con Lavrov

Il ministro degli Esteri dell'Ucraina, Dmitry Kuleba, ha affermato che "valuterà" la possibilità d'incontrare l'omologo russo, Sergei Lavrov, se riceverà una proposta adeguata.

"Lui non ha chiesto un incontro, come è consuetudine in diplomazia. Se lo farà valuteremo attentamente la sua richiesta, tenendo conto di tutti gli aspetti e le realtà della situazione attuale", ha detto Kuleba.