Ucraina, Kuleba: è il campo di battaglia a determinare i negoziati

"Le condizioni per i negoziati vengono stabilite dal campo di battaglia, non viceversa.

Al momento ci sentiamo più sicuri sul versante degli scontri armati quindi assumiamo una posizione più dura nei negoziati. Se la situazione sul campo di battaglia dovesse capovolgersi sarebbe la Russia a trovarsi in una posizione migliore". Lo ha detto Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri dell'Ucraina, in un'intervista a Repubblica. "Il vero problema - ha aggiunto Kuleba - è che la Russia non mostra alcuna disponibilità a negoziati autentici e sostanziali".