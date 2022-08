Ucraina, Kiev rilancia: sono stati i russi a colpire di nuovo Zaporizhzhia

Nuovo scambio di accuse tra Mosca e Kiev in merito ai bombardamenti alla centrale di Zaporizhzhia.

L'ente nazionale per l'energia, Energoatom, ha denunciato cinque raid russi nei pressi di un deposito di sostanze radioattive. Poco prima, analoga accusa era stata mossa dai filorussi che controllano l'area. Per l'ente ucraino, in ogni caso, "al momento la situazione è sotto controllo" e le "informazioni che lo staff sia fuggito sono un fake".