Ucraina, Kiev: Mosca sta addestrando 2.500 riservisti per la guerra

"Il comando delle forze armate della Federazione Russa sta reclutando riservisti per reintegrare le perdite delle sue truppe".

Lo sottolinea lo stato maggiore della Difesa ucraina. "Nei campi di addestramento nelle regioni di Voronezh, Belgorod e Rostov vengono formati e addestrati 2.500 riservisti. Si prevede che saranno inviati in Ucraina per partecipare nella guerra", si legge in una nota.