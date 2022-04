Ucraina, Kiev esorta residenti a non tornare: ripresi bombardamenti

L'amministrazione militare ucraina esorta i residenti di Kiev a non tornare a casa visto che le truppe russe hanno ripreso a bombardare la capitale e l'intera regione.

Ogni giorno 40-50mila persone fanno ritorno in città, il che rappresenta una minaccia per la sicurezza della popolazione perché si formano lunghe code. "Gli aiuti umanitari, i servizi di emergenza, i medici, i servizi pubblici e i militari non riescono a superare gli ingorghi. Non ignorate gli allarmi per i raid aerei e rimanete al sicuro", ribadisce l'amministrazione.