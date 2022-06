Ucraina, Johnson "sconvolto" dalle condanne a morte dei britannici

Il primo ministro britannico Boris Johnson si è detto "sconvolto" dalle condanne a morte di due britannici da parte dei separatisti filorussi in Ucraina.

Downing Street sta lavorando con Kiev per ottenerne il rilascio. I britannici Aiden Aslin e Shaun Pinner, insieme con il marocchino Brahim Saadoun, sono stati fatti prigionieri in Ucraina dove stavano combattendo per Kiev e sono stati condannati a morte dalla magistratura delle autoritàseparatiste di Donetsk.