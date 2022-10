Ucraina, Iran: non forniamo armi a Russia, è propaganda Occidente

L'Iran nega di aver fornito armi a Mosca per supportare la guerra in Ucraina.

"Gli europei e, soprattutto, gli Usa hanno agito in modo provocatorio e creato una situazione che ha innescato la guerra - ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani -. Ora diffondono informazioni non corrette accusando Teheran di dare armi a sostegno della Russia". Queste notizie sono "propaganda e un'accusa che respingiamo. Non siamo parte del conflitto", ha quindi aggiunto.