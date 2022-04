Ucraina, il sindaco di Bucha: "Civili uccisi come a un safari"

"Questo è il secondo esercito al mondo, dei professionisti.

Ma siccome non sono riusciti nell'operazione militare, i russi hanno organizzato un safari sui civili". Così Anatoly Fedoruk, sindaco di Bucha, accusa i russi del massacro di civili nella città Ucraina. "Non pensavo che la mia gente sarebbe stata uccisa per divertimento o per rabbia. I russi hanno sparato a tutto ciò che si muoveva", attacca Fedoruk, secondo cui "Bucha è la vendetta dei russi alla resistenza ucraina".