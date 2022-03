Ucraina, il Cremlino ribadisce: "Niente pagamenti, niente gas"

La Russia "non farà beneficenza", fornendo all'estero gas gratuito: "Niente pagamenti, niente gas", ha infatti confermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ribadendo un concetto già espresso nei giorni scorsi.

"Sicuramente non faremo beneficenza e non invieremo gas gratis all'Europa occidentale", ha detto Peskov, commentando il rifiuto dei Paesi occidentali di pagare il gas in rubli.