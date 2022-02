Ucraina, il Consiglio Ue adotta sanzioni contro la Russia

Il Consiglio europeo ha formalmente adottato il pacchetto di sanzioni contro la Russia, in risposta al riconoscimento da parte di Vladimir Putin delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk.

Le misure saranno pubblicate sulla Gazzetta ufficiale europea in giornata e saranno direttamente applicabili. "Nel XXI secolo l'uso della forza per cambiare i confini di un Paese non può avere luogo", ha scritto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel nella lettera di invito ai leader Ue per la riunione di giovedì a Bruxelles.