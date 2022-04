Ucraina, il Congresso Usa vieta l'import di energia dalla Russia

Il Congresso degli Stati Uniti approva il divieto di importazioni di energia (petrolio, gas e carbone) dalla Russia.

Dopo il via libera all'unanimità del Senato, la Camera ha dato il via libera alla misura con 413 voti a favore e 9 contrari. Il provvedimento passa ora al presidente Joe Biden per la firma. Il Congresso revoca inoltre a Mosca la clausola di nazione più favorita, mettendo di fatto fine a rapporti commerciali normali e aprendo a dazi pesanti sui prodotti russi.