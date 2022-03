Ucraina, i media locali: i russi hanno ucciso 10 civili in coda per il pane a Chernihiv

A riferirlo è il corrispondente dell'emittente ucraina Suspilne, citato da The Kyiv Independent e dal bielorusso Nexta. L'attacco sarebbe avvenuto intorno alle 10 del mattino.

Immediata la reazione dell'ambasciata Usa a Kiev, che in un tweet sottolinea che "questi orribili attacchi devono finire. Stiamo considerando tutte le opzioni disponibili per assicurare la responsabilità di qualsiasi crimine atroce in Ucraina".

In un altro episodio, a Skadovsk, nell'Oblast di Kherson, i soldati russi avrebbero invece aperto il fuoco e usato gas lacrimogeni per disperdere un gruppo di manifestanti. Gli ucraini si erano radunati nella piazza davanti alla sede del Consiglio comunale per chiedere il rilascio dei leader locali detenuti nella zona.

