Ucraina, hacker di Anonymous attaccano canali tv russi

Il gruppo internazionale di Anonymous avrebbe hackerato canali televisivi russi, trasmettendo video della guerra in Ucraina e invitando i russi a opporsi al genocidio russo.

Lo riporta l'agenzia ucraina Ukrinform. "Il team di hacker Anonymous ha violato i servizi di streaming russi Wink e Ivi (come Netflix) e i canali tv in diretta Russia 24, Channel One e Moscow 24 per trasmettere filmati della guerra dall'Ucraina", si legge in una nota di Anonymous, riportata da Ukrinform.