Ucraina, attacco russo a Odessa prima della tregua: due morti
Ingenti danni a edifici civili nella città del Mar Nero alla vigilia dello stop alle armi in vista della pasqua ortodossa
© Afp
Due persone sono state uccise nella notte da un attacco russo contro una zona residenziale di Odessa, nel sud dell'Ucraina. Lo hanno annunciato le autorità regionali, a poche ore dall'inizio di una tregua decisa in occasione della Pasqua ortodossa. "Altre due persone ferite sono attualmente in ospedale" e "le infrastrutture civili hanno subito danni ingenti", in particolare edifici, una residenza universitaria e una scuola materna, ha aggiunto Serhii Lysak, capo dell'amministrazione militare della regione di Odessa, grande città portuale sul Mar Nero regolarmente presa di mira da Mosca.
Colpite le infrastrutture civili
Stando all'Amministrazione Militare della città di Odessa su Telegram, ripresa da Ukrinform, infrastrutture civili hanno subito danni ingenti: decine di edifici privati e condominiali, un dormitorio e un asilo nido. Le finestre degli edifici sono andate in frantumi e tetti e facciate sono stati danneggiati. Anche i ristoranti hanno subito danni. Anche le infrastrutture sono state colpite. Dalla scorsa notte, i servizi di pubblica utilità sono stati ripristinati in tutte le zone colpite, ha riferito l'amministrazione militare. Gli specialisti stanno riparando le finestre danneggiate, i tetti e rimuovendo detriti e macerie dalle aree interessate. È stato allestito un centro operativo mobile, dove i rappresentanti dell'amministrazione distrettuale stanno assistendo i residenti colpiti con le pratiche burocratiche necessarie per ricevere aiuti dal bilancio comunale e risarcimenti nell'ambito del programma "e-Recovery". Come riportato da Ukrinform, durante la notte l'esercito russo ha colpito un grattacielo a Sumy con un drone. Si registrano vittime anche lì.