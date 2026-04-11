Ucraina, attacco russo a Odessa prima della tregua: due morti

Stando all'Amministrazione Militare della città di Odessa su Telegram, ripresa da Ukrinform, infrastrutture civili hanno subito danni ingenti: decine di edifici privati e condominiali, un dormitorio e un asilo nido. Le finestre degli edifici sono andate in frantumi e tetti e facciate sono stati danneggiati. Anche i ristoranti hanno subito danni. Anche le infrastrutture sono state colpite. Dalla scorsa notte, i servizi di pubblica utilità sono stati ripristinati in tutte le zone colpite, ha riferito l'amministrazione militare. Gli specialisti stanno riparando le finestre danneggiate, i tetti e rimuovendo detriti e macerie dalle aree interessate. È stato allestito un centro operativo mobile, dove i rappresentanti dell'amministrazione distrettuale stanno assistendo i residenti colpiti con le pratiche burocratiche necessarie per ricevere aiuti dal bilancio comunale e risarcimenti nell'ambito del programma "e-Recovery". Come riportato da Ukrinform, durante la notte l'esercito russo ha colpito un grattacielo a Sumy con un drone. Si registrano vittime anche lì.