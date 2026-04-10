Commerciante d'armi italiano in carcere negli Stati Uniti: è accusato di traffico di munizioni verso la Russia

A quanto emerge dall'indagine, Gruber riusciva ad aggirare i limiti alle licenze facendo passare il materiale in Italia legalmente e poi, attraverso società di comodo, reindirizzandolo verso il Kirghizistan e infine verso la Russia. L'arresto è scattato mentre, ad autunno 2025, Gruber si stava recando a una fiera di settore a Washington, l'Ausa Annual Meeting & Exposition 2025.