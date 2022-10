Usa: iraniani in Crimea per addestrare i russi all'uso dei droni | "Si prepara evacuazione civili da Kherson"

La guerra in Ucraina giunge al 238esimo giorno.

Dopo il nuovo attacco lanciato su Kiev utilizzando i droni kamikaze iraniani, Teheran è sotto accusa. Intanto, le indagini della polizia svedese e danese vanno verso la conferma che i danni a Nord Stream sono stati causati da potenti esplosioni. Comandante russo: "Si prepara evacuazione civili da Kherson". Russia: "Noi non minacciamo Kiev con armi nucleari". L'accusa americana: "L'Iran ha inviato addestratori in Crimea per aiutare i russi a gestire la flotta di droni Shahed-136 che Mosca ha acquistato da Teheran".