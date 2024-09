La guerra in Ucraina giunge al giorno 929. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato di aver "preparato un piano" per la pace di avere intenzione di "condividerlo con il presidente in carica degli Stati Uniti perché ci sono alcuni punti che dipendono dall'America. Spero che avrò occasione di farlo vedere a Biden e ai potenziali candidati per la presidenza Usa, Harris e Trump, e avere un loro riscontro". Intanto, secondo la Cnn, l'esercito ucraino sta testando sulle postazioni russe in Ucraina un nuovo tipo di drone lanciafiamme. Per il cancelliere tedesco Olaf Scholz "ci sarà sicuramente un'altra conferenza di pace. Con Zelensky - ha detto - siamo d'accordo sul fatto che debba essere coinvolta anche la Russia".