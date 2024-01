Ucraina, nuovo pesante attacco missilistico di Mosca | Kiev: 370mila soldati russi uccisi dall'inizio della guerra

Il nuovo ministro degli Esteri francese e il suo omologo tedesco hanno dichiarato oggi che continueranno a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario, quasi due anni dopo l'invasione russa. "Siamo pienamente d'accordo sul fatto che dobbiamo sostenere gli ucraini per tutto il tempo necessario", ha detto il ministro francese Stephane Sejourne in una conferenza stampa insieme al ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock.