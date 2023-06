Putin: "Scarseggiano armi di precisione e droni" | Prigozhin: "Mosca ha provato a distruggere la Wagner"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 476.

Il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin ha dichiarato che Mosca ha cercato di distruggere la brigata. Putin avverte: "Scarseggiano armi di precisione e droni. Li abbiamo, ma non a sufficienza". Il Wall Street Journal scrive: "Gli Stati Uniti invieranno a Kiev armi all'uranio impoverito". Gli Usa annunciano ulteriori aiuti all'Ucraina per 325 milioni di dollari. I raid russi su Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, provocano almeno sei morti. Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko afferma di non avere "alcun dubbio" nell'usare armi nucleari in caso di aggressione. Dopo le inondazioni provocate dal crollo della diga di Nova Kakhova, Kiev afferma che si sono verificati casi di colera ed escherichia coli nella regione di Kherson.