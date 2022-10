Ucraina, Meloni e Tajani sentono Zelensky e Kuleba: "Italia sempre al fianco di Kiev"

La guerra in Ucraina giunge al 242esimo giorno.

Il neo governo Meloni ribadisce il suo supporto a Kiev. "L'Italia sarà sempre dalla vostra parte", scrive la premier a Zelensky su Twitter. Telefonata tra il ministro degli Esteri Tajani e l'omonimo ucraino Kuleba: "Non c'è pace senza giustizia. E giustizia significa indipendenza dell'Ucraina". Intanto, sullo sfondo delle crescenti tensioni tra la Russia e la Nato, la 101esima divisione aerotrasportata, una delle divisioni aeree d'assalto di élite dell'esercito americano, è stata dispiegata in Europa, per l'esattezza in Romania, per la prima volta in 80 anni.