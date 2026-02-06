Ucraina, attacco russo su Dnipropetrovsk: un morto e due feriti

Una persona è stata uccisa e due ferite in un attacco russo nell'Oblast di Dnipropetrovsk avvenuto nella notte. Lo riferisce il governatore regionale Oleksandr Hanzha, citato da Ukrainska Pravda. "Le comunità di Vasylkivka, Malomykhailivka, Slovianka e Pokrovske nel distretto di Synelnykove sono state attaccate. Il nemico ha utilizzato droni e bombe aeree guidate. Un uomo è stato ucciso e due persone sono rimaste ferite", afferma. Gli attacchi russi hanno innescato incendi, distrutto e danneggiato case. Una vittima anche in un'esplosione d'auto a Odessa. Si tratta di un 21enne secondo quanto riferito il servizio stampa della Polizia Nazionale della regione. Sotto attacco ucraino, sempre nella notte, la città russa di Belgorod, a ridosso del confine, che ha subìto nella notte un bombardamento mirato a infrastrutture energetiche.