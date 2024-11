Kiev: i nostri militari si sono scontrati con truppe nordcoreane | Raid di Mosca su Zaporizhzhia, 6 morti

La guerra in Ucraina giunge al giorno 987. Il ministro della Difesa ucraino ha detto che le truppe di Kiev e quelle nordcoreane si sono scontrate per la prima volta nella regione russa di Kursk. L'Ucraina si aspetta l'invio di almeno 15mila soldati nordcoreani al fianco dei russi. Bombe di Mosca su Zaporizhzhia, almeno sei morti. Rutte: la Nato sostiene Kiev, siamo sulla buona strada per fornire i 40 miliardi di aiuti militari nel 2024.