Ucraina, in Russia al via maxi-campagna pubblicitaria per il reclutamento di volontari da inviare al fronte

Nikolai Peskov, figlio del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha confermato di aver combattuto in Ucraina per poco meno di sei mesi nelle file del gruppo Wagner, come aveva raccontato il capo della milizia Prighozin. "E' stata una mia iniziativa - spiega in un'intervista esclusiva alla Komsomolskaya Pravda -, lo consideravo mio dovere. Dovevo solo partecipare, dovevo aiutare tutti quelli che erano lì. Non potevo sedermi in disparte e guardare gli amici e altre persone andarci".