Ucraina, governatore Kharkiv: anche 2 bimbi tra corpi riesumati a Izyum

"Finora sono stati riesumati 146 corpi, la stragrande maggioranza dei quali sono civili, inclusi 2 bambini".

Lo ha detto il governatore di Kharkiv, Oleg Sinegubov, parlando delle fosse comuni rinvenute in una foresta vicino a Izyum, prima occupata dai russi e ora tornata sotto il controllo ucraino. "I corpi vengono inviati in centri specializzati per scoprire le cause della morte", ha aggiunto Sinegubov, ribadendo che molti presentano segni di torture e violenze.