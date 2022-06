Ucraina, forze russe annunciano ritiro dall'Isola dei serpenti

Le forze armate russe hanno annunciato di voler ritirare le truppe dall'Isola dei Serpenti.

Il ritiro della guarnigione sarebbe stato deciso "per non ostacolare gli sforzi dell'Onu per liberare le esportazioni alimentari ucraine" e dare "un segno di buona volontà". Tuttavia, a Kiev non sarà consentito di usare l'isola come base per le sue esportazioni.