Ucraina, Federazione europea giornalisti: siamo presi di mira

"La situazione per i giornalisti in Ucraina si fa ogni giorno più drammatica, siamo molto preoccupati.

Riteniamo che ormai i giornalisti vengano deliberatamente presi di mira allo scopo di creare terrore e di impedire che emerga la verità". Così il segretario della Federazione europea dei giornalisti (Efj), Ricardo Gutierrez, sottolineando che "non si tratta di errori. Sono crimini di guerra quelli perpetrati nei confronti dei giornalisti e di tutti i civili. Per questo chiediamo l'istituzione di un Tribunale speciale per i crimini commessi in Ucraina".