Ucraina, ex militare Gb ucciso in battaglia a Sieverodonetsk

Un ex militare britannico, Jordan Gatley, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in combattimento a Sieverodonetsk, in Ucraina.

Lo ha confermato il Foreign Office. Il padre Dean ha scritto sui social che il figlio aveva lasciato l'esercito britannico a marzo "per continuare la propria carriera come soldato in altre zone", aggiungendo che "dopo attenta valutazione era andato in Ucraina per aiutare".