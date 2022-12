Ucraina, Erdogan: "Turchia media, occidente invece provoca"

Recep Tayyip Erdogan accusa l'Occidente di provocare la Russia.

Il presidente turco, in merito al conflitto in Ucraina, ha detto: ""Sfortunatamente l'Occidente ha solo intensificato gli elementi di provocazione e non ha cercato di essere un mediatore" tra le due parti. "Noi come Turchia abbiamo invece assunto questo ruolo", in particolare "in relazione al corridoio del grano del Mar Nero", ha detto in un incontro con i giovani a Erzurume, secondo quanto riporta l'agenzia russa Ria Novosti.