Ucraina, diverse famiglie stanno scegliendo di chiamare i neonati Javelin: come i missili americani

"Per alcuni la guerra, in cui gli ucraini combattono per l'indipendenza e la sovranità del nostro Paese per il secondo mese, ha giocato un ruolo decisivo nella scelta di un nome per i propri figli", ha sottolineato il ministero in una nota.

In particolare, sia la nota del ministero che il gruppo Telegram "Ukraine Now" citano gli esempi di due bambini, un maschio e una femmina, che sono nati a Vinnytsia e Kiev negli ultimi giorni e che sono stati chiamati rispettivamente Jan Javelin e Javelina.

