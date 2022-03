Ucraina, Di Maio: "Nelle prossime ore Draghi sentirà Putin"

Nelle prossime ore il premier Mario Draghi sentirà il presidente russo Vladimir Putin.

Lo ha riferito il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Nei giorni scorsi il governo aveva dichiarato di avere come obiettivo il proseguimento dei negoziati tra Ucraina e Russia e il cessate il fuoco per permettere l'evacuazione dei civili. "Prendiamo atto dei passi diplomatici compiuti e valuteremo gli annunci russi confrontandoli coi fatti. Non bisogna creare false illusioni", ha aggiunto Di Maio.