Ucraina, Di Maio: "Aperta linea rossa con Mosca per evacuare civili"

"Abbiamo aperto una linea rossa con la Russia per l'evacuazione dei civili dall'Ucraina.

E' un lavoro che faremo dal punto di vista umanitario con l'Unità di Crisi e l'intelligence per evacuare bambini dalle bombe, famiglie che non hanno più una casa". Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al termine del summit dei ministri degli Esteri Nato. Di Maio ha poi aggiunto: "Lavoreremo attraverso le sanzioni sempre più pesanti per la Russia, attraverso il sostegno militare all'Ucraina, attraverso la diplomazia per garantire la pace e fermare questo conflitto".