Ucraina, Di Maio a Cnn: "Italia non pone veti su sanzioni energia"

Da parte dell'Italia non verrà posto "alcun veto" di fronte a eventuali nuove sanzioni sull'energia russa.

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista alla Cnn in cui ha spiegato che il nostro Paese vuole comunque un tetto Ue sui prezzi del gas. Di Maio ha assicurato che il governo, in risposta all'invasione dell'Ucraina, continuerà gli sforzi per ridurre la dipendenza dal petrolio e dal gas di Mosca.